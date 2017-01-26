Суд Греції відмовив Туреччині в екстрадиції військових
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Верховний суд Греції відхилив вимогу про екстрадицію вісьмох турецьких військовослужбовців, які втекли до Греції після спроби перевороту 15 липня 2016 року, передає УНН з посиланням на Anadolu.
Повідомляється, що група військових, яких Анкара звинувачує у державному перевороті, приземлилася на вертольоті в аеропорту грецького міста Дедеагач в супроводі літаків F16 ВВС Греції.
Як повідомляв УНН, суд Греції не прийняв рішення щодо екстрадиції турецьких військових.