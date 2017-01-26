Суд Греции отказал Турции в экстрадиции военных
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Верховный суд Греции отклонил требование об экстрадиции восьми турецких военнослужащих, бежавших в Грецию после попытки переворота 15 июля 2016 года, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
Сообщается, что группа военных, которых Анкара обвиняет в государственном перевороте, приземлилась на вертолете в аэропорту греческого города Дедеагач в сопровождении самолетов F16 ВВС Греции.
Как сообщал УНН, суд Греции не принял решения об экстрадиции турецких военных.