Суд Еквадору зажадав взяти під варту екс-президента країни

У липні минулого року Національний суд Еквадору також видав ордер на арешт Корреа, який очолював американську країну в 2007-2017 роках, і направив запит в Інтерпол з проханням оголосити його в розшук. Це сталося після того, як екс-президент не виконав судової постанови — на час розгляду кримінальної справи про викрадення опозиціонера Фернандо Бальди політик повинен був бути в суд кожні 15 діб, починаючи з 2 липня. Корреа в останні місяці проживає в Бельгії, звідки родом його дружина.

Якщо Корреа не повернеться в Еквадор, то судовий процес буде припинений. Національне законодавство південноамериканської республіки забороняє заочно виносити вироки у справі, пов’язаній з викраденням.

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Нагадаємо, колишнього президента Перу заарештували в США за звинуваченням у корупції.