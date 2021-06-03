Суд дозволив заочне розслідування стосовно Януковича в справі про узурпацію влади

Цитата:

"За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора Шевченківський районний суд міста Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього Президента України у кримінальному провадженні за фактом захоплення державної влади (ч. 1 ст. 109 КК України)", - повідомили в ОГП.

Деталі

Зазначається, що таке рішення суду надає право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування стосовно підозрюваного за його відсутності (in absentia).

У кримінальному провадженні розслідуються обставини вчинення у вересні – жовтні 2010 року експрезидентом (тоді президентом був Віктор Янукович) дій, спрямованих на незаконне збільшення обсягу своїх владних повноважень як Президента України. Вони належали до повноважень законодавчої та виконавчої влади, унаслідок повернення в неконституційний спосіб дії Конституції України від 28 червня 1996 року, до якої Законом України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 року №2222-IV були внесені зміни, зазначили в ОГП.

Доповнення

Торік у травні Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою експрезиденту України Віктору Януковичу, підозрюваному у справі про узурпацію влади. Януковичу залишили заочний арешт у справі про узурпацію влади у березні.