Оскарження заочного арешту Януковича: суд задовольнив відвід одного із членів колегії суддів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Київський апеляційний суд задовольнив клопотання прокурора про відвід одного із членів колегії суддів від розгляду апеляційної скарги на застосування запобіжного заходу щодо експрезидента України Віктора Януковича у справі про узурпацію влади. Про це журналісту УНН розповіли у пресслужбі суду.
"Прокурором було подано клопотання про відвід одного із членів колегії суддів. Після виходу з нарадчої кімнати клопотання прокурора було задоволено. Справу направлено на новий авторозподіл. Наступна дата (засідання – ред.) 28 січня 16:00", - розповіли у пресслужбі.
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою експрезиденту України Віктору Януковичу, підозрюваного у справі про узурпацію влади.
Як повідомлялося в УНН, 24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва виніс експрезиденту України Віктору Януковичу вирок у справі про державну зраду — 13 років ув’язнення. Суд ухвалив визнати Януковича винуватим у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України.
Також Київський апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції у справі про держану зраду експрезидента України Януковича.