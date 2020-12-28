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Оскарження заочного арешту Януковича: суд задовольнив відвід одного із членів колегії суддів

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Київський апеляційний суд задовольнив клопотання прокурора про відвід одного із членів колегії суддів від розгляду апеляційної скарги на застосування запобіжного заходу щодо експрезидента України Віктора Януковича у справі про узурпацію влади. Про це журналісту УНН розповіли у пресслужбі суду.

Оскарження заочного арешту Януковича: суд задовольнив відвід одного із членів колегії суддів

"Прокурором було подано клопотання про відвід одного із членів колегії суддів. Після виходу з нарадчої кімнати клопотання прокурора було задоволено. Справу направлено на новий авторозподіл. Наступна дата (засідання – ред.) 28 січня 16:00", - розповіли у пресслужбі.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою експрезиденту України Віктору Януковичу, підозрюваного у справі про узурпацію влади.

Як повідомлялося в УНН, 24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва виніс експрезиденту України Віктору Януковичу вирок у справі про державну зраду — 13 років ув’язнення. Суд ухвалив визнати Януковича винуватим у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України. 

Також Київський апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції у справі про держану зраду експрезидента України Януковича.

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