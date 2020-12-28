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Обжалование заочного ареста Януковича: суд удовлетворил отвод одного из членов коллегии судей

Киев • УНН

 • 14218 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство прокурора об отводе одного из членов коллегии судей от рассмотрения апелляционной жалобы на применение меры пресечения в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича по делу об узурпации власти. Об этом журналисту УНН рассказали в пресс-службе суда.

Обжалование заочного ареста Януковича: суд удовлетворил отвод одного из членов коллегии судей

"Прокурором было подано ходатайство об отводе одного из членов коллегии судей. После выхода из совещательной комнаты ходатайство прокурора было удовлетворено. Дело направлено на новый автораздел. Следующая дата (заседания - ред.) 28 января 16:00", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины Виктору Януковичу, подозреваемого по делу об узурпации власти.

Как сообщалось в УНН, 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева вынес экс-президенту Украины Виктору Януковичу приговор по делу о государственной измене - 13 лет заключения. Суд постановил признать Януковича виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины.

Также Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции по делу о государственной измене экс-президенту Украины Януковичу.

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