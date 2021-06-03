Суд разрешил заочное расследование в отношении Януковича в деле об узурпации власти
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Суд дал разрешение на специальное (заочное) досудебное расследование в отношении бывшего президента Виктора Януковича по делу о захвате государственной власти. Об этом сообщили УНН в Офисе Генпрокурора.
Цитата:
"По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора Шевченковский районный суд города Киева дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего Президента Украины в уголовном производстве по факту захвата государственной власти (ч. 1 ст. 109 УК Украины)", - сообщили в ОГП.
Детали
Отмечается, что такое решение суда дает право стороне обвинения на проведение досудебного расследования в отношении подозреваемого в его отсутствие (in absentia).
В уголовном производстве расследуются обстоятельства совершения в сентябре - октябре 2010 года экс-президентом (тогда президентом был Виктор Янукович) действий, направленных на незаконное увеличение объема своих властных полномочий как Президента Украины. Они принадлежали к полномочиям законодательной и исполнительной власти, вследствие возвращения неконституционным способом действия Конституции Украины от 28 июня 1996 года, в которую Законом Украины "О внесении изменений в Конституцию Украины" от 8 декабря 2004 года №2222-IV были внесены изменения, отметили в ОГП.
Дополнение
В мае прошлого года Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины Виктору Януковичу, подозреваемому по делу об узурпации власти. Януковичу оставили заочный арест по делу об узурпации власти в марте.