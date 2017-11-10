Суд дозволив вилучити документи зі швейцарського банку у розслідуванні придбання ФК "Металіст"

"Надати слідчому групи слідчих в особливо важливих справах слідчого відділу управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Гайдару Валерію Андрійовичу або іншим прокурорам, слідчим, які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до речей і документів, по рахунку компанії Grenheim Investments Limited (Республіка Кіпр; реєстраційний номер - НЕ 273246) №СН5908380771380010003, які перебувають у володінні J.P. Morgan (Suisse) S.A. у Швейцарській Конфедерації", - зазначається в ухвалі суду.

Як повідомляв УНН, ГПУ направила повідомлення про підозру С.Курченку у вчиненні низки злочинів.