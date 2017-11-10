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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 37909 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 59726 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 68024 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 71411 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 59934 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 98080 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100683 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 129717 просмотра

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Суд разрешил изъять документы из швейцарского банка в расследовании приобретения ФК "Металлист"

Суд разрешил изъять документы из швейцарского банка в расследовании приобретения ФК "Металлист"

Киев  •  УНН

 • 15821 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Шевченковский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре Украины на изъятие документов из швейцарского банка JP Morgan (Suisse) SA в рамках расследования дела о законности приобретения Сергеем Курченко ФК "Металлист" и перечислением более 20,1 млн долларов. Об этом говорится в постановлении суда 27 октября 2017, передает УНН.

"Предоставить следователю группы следователей по особо важным делам следственного отдела управления особо важных дел Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины Гайдару Валерию Андреевичу или другим прокурорам, следователям, входящих в группу по данному уголовному производству, временный доступ к вещам и документам, по счету компании Grenheim Investments Limited (Кипр; регистрационный номер - НЕ 273246) №СН5908380771380010003, находящихся во владении JP Morgan (Suisse) SA в Швейцарской Конфедерации", - отмечается в постановлении суда.

Как сообщал УНН, ГПУ направила уведомление о подозрении С.Курченку в совершении ряда преступлений.

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