Суд разрешил изъять документы из швейцарского банка в расследовании приобретения ФК "Металлист"

"Предоставить следователю группы следователей по особо важным делам следственного отдела управления особо важных дел Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины Гайдару Валерию Андреевичу или другим прокурорам, следователям, входящих в группу по данному уголовному производству, временный доступ к вещам и документам, по счету компании Grenheim Investments Limited (Кипр; регистрационный номер - НЕ 273246) №СН5908380771380010003, находящихся во владении JP Morgan (Suisse) SA в Швейцарской Конфедерации", - отмечается в постановлении суда.

Как сообщал УНН, ГПУ направила уведомление о подозрении С.Курченку в совершении ряда преступлений.