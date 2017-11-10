Суд разрешил изъять документы из швейцарского банка в расследовании приобретения ФК "Металлист"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Шевченковский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре Украины на изъятие документов из швейцарского банка JP Morgan (Suisse) SA в рамках расследования дела о законности приобретения Сергеем Курченко ФК "Металлист" и перечислением более 20,1 млн долларов. Об этом говорится в постановлении суда 27 октября 2017, передает УНН.
"Предоставить следователю группы следователей по особо важным делам следственного отдела управления особо важных дел Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины Гайдару Валерию Андреевичу или другим прокурорам, следователям, входящих в группу по данному уголовному производству, временный доступ к вещам и документам, по счету компании Grenheim Investments Limited (Кипр; регистрационный номер - НЕ 273246) №СН5908380771380010003, находящихся во владении JP Morgan (Suisse) SA в Швейцарской Конфедерации", - отмечается в постановлении суда.
Как сообщал УНН, ГПУ направила уведомление о подозрении С.Курченку в совершении ряда преступлений.