Суд дозволив відеоконференцію з В.Януковичем і переніс засідання на 18 травня (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Оболонський районний суд Києва частково задовольнив клопотання захисту про проведення під час підготовчого засідання відеоконференцзв'язку з обвинуваченим у державній зраді екс-президентом України Віктором Януковичем і оголосив перерву у засіданні до 10:00 18 травня, передає кореспондент УНН.
"Клопотання сторони захисту задовольнити частково,.. надати можливість захисту на участь обвинуваченого у підготовчому судовому засіданні шляхом відеозв'язку", - сказав головуючий суддя Владислав Дев'ятко.
При цьому, на думку суду, В.Янукович був належним чином повідомлений про сьогоднішнє судове засідання. Також колегія суду зазначила, що захисту буде створена можливість на проведення відеоконференцзв'язку з обвинуваченим.
"У зв’язку з цим у підготовчому засіданні оголошується перерва до 10:00 18 травня", - сказав головуючий суддя.
"В.Янукович не повідомлений у належний спосіб про час та місце проведення судового засідання", - заявив у свою чергу адвокат Віталій Сердюк.
За його словами, ГПУ мала викликати підозрюваного на засідання через органи юстиції РФ або за допомогою українського консульства в Росії.
Адвокат зазначив, що у РФ не виходить "Урядовий кур’єр", де було опубліковано відповідну повістку, а також неналежним, на його думку, є повідомлення на сайті суду та відправлення поштою.
"Факт його знаходження на території РФ є підтвердженим", - сказав В.Сердюк, додавши, що місцеперебування екс-президента України відоме.
Разом з тим прокурор зазначив, що "суд має право викликати через "Урядовий кур’єр", судовий сайт та інші ЗМІ" підозрюваного, щодо якого здійснюється спеціальне досудове розслідування і який переховується від слідства та суду.
Нагадаємо, суд розпочав підготовче засідання у справі В.Януковича. Після цього суд відмовив захисту у відкладенні підготовчого засідання.
Також суд дозволив публічну відеотрансляцію справи В.Януковича.
Як повідомляв УНН, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.
20 січня 2017 року Печерський районний суд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.