Суд разрешил видеоконференцию с Януковичем и перенес заседание на 18 мая (дополнено)

"Ходатайство стороны защиты удовлетворить частично,.. предоставить возможность защите на участие обвиняемого в подготовительном судебном заседании путем видеосвязи", - сказал председательствующий судья Владислав Девятко.

При этом, по мнению суда, В.Янукович был надлежащим образом уведомлен о сегодняшнем судебном заседании. Также коллегия суда отметила, что защите будет создана возможность на проведение видеоконференцсвязи с обвиняемым.

"В связи с этим в подготовительном заседании объявляется перерыв до 10:00 18 мая", - сказал председательствующий судья.

"В.Янукович не уведомлен надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания", - заявил в свою очередь адвокат Виталий Сердюк.

По его словам, ГПУ должна вызвать подозреваемого на заседание через органы юстиции РФ или с помощью украинского консульства в России.

Адвокат отметил, что в РФ не издается "Урядовый курьер", где было опубликовано соответствующую повестку, а также ненадлежащим, по его мнению, является сообщение на сайте суда и отправка по почте.

"Факт его нахождения на территории РФ является подтвержденным", - сказал В.Сердюк, добавив, что местонахождение экс-президента Украины известно.

Вместе с тем прокурор отметил, что "суд вправе вызвать через "Урядовый курьер", судебный сайт и другие СМИ" подозреваемого, в отношении которого осуществляется специальное досудебное расследование и скрывающегося от следствия и суда.

Напомним, суд начал подготовительное заседание по делу В.Януковича. После этого суд отказал защите в отложении предварительного заседания.

Также суд разрешил публичную видеотрансляцию дела В.Януковича.

Как сообщал УНН, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведении агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

20 января 2017 года Печерский районный суд Киева разрешил военной прокуратуре осуществление специального (заочного) досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.



