Суд дозволив Розенблату виїжджати за межі Києва та Житомира
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Солом’янський районний суд Києва дозволив народному депутатові Борислава Розенблату виїжджати за межі Києва та Житомира. Про це повідомила УНН прес-секретар суду Яна Квітченко.
Прес-секретар розповіла, що Солом’янський райсуд розглянув клопотання адвоката Розенблата про зміну запобіжного заходу.
“За результатами розгляду, клопотання було задоволено частково - скасовано обов’язок, передбачений ч. 5. ст. 194 КПК, покладний на підозрюваного Розенблата ухвалою Солом’янського районного суду, а саме не відлучатися з міста Києва та міста Житомира без дозволу слідчого, детектива, прокурора або суду. В іншій частині клопотання було відмовлено”, — процитувала ухвалу суду Я.Квітченко.
Прес-секретар уточнили, що суд скасував тільки один обов’язок покладений судом на Розенблата. Таким чином, зараз нардеп вже має право відлучатися з Києва та Житомира.
Як повідомляв УНН, 20 жовтня суд поклав на Б.Розенблата нові обов’язки строком до 18 грудня.
Зокрема, зобов’язав його здати всі паспорти для виїзду за кордон, не покидати Київ та Житомир без дозволу слідчого прокурора, суду, не спілкуватися з іншими фігурантами та свідками у провадженні. Також Розенблата повинен носити засіб електронного контролю.
19 червня детективи НАБУ за процесуального керівництва САП затримали 7 осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні.
За версією слідства, злочин вчинено за участю народних депутатів України.
За даними САП, встановлена ймовірна причетність двох народних обранців — Максима Полякова та Борислава Розенблата. Ця операція відбувалась за співпраці з ФБР США.