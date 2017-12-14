Суд разрешил Розенблату выезжать за пределы Киева и Житомира
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Соломенский районный суд Киева разрешил народному депутату Борислава Розенблату выезжать за пределы Киева и Житомира. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь суда Яна Квитченко.
Пресс-секретарь рассказала, что Соломенский райсуд рассмотрел ходатайство адвоката Розенблатта об изменении меры пресечения.
"По результатам рассмотрения, ходатайство было удовлетворено частично - отменена обязанность, предусмотренное ч. 5 ст. 194 УПК, покладний на подозреваемого Розенблатта постановлением Соломенского районного суда, а именно не отлучаться из Киева и города Житомира без разрешения следователя, детектива, прокурора или суда. В другой части ходатайства было отказано", - процитировала решение суда Я.Квитченко.
Пресс-секретарь уточнили, что суд отменил только один обязанность возложена судом на Розенблатта. Таким образом, сейчас нардеп уже имеет право отлучаться из Киева и Житомира.
Как сообщал УНН, 20 октября суд возложил на Б.Розенблата новые обязанности сроком до 18 декабря.
В частности, обязал его сдать все паспорта для выезда за границу, не покидать Киев и Житомир без разрешения следователя прокурора, суда, не общаться с другими фигурантами и свидетелями в производстве. Также Розенблатта должен носить средство электронного контроля.
19 июня детективы НАБУ по процессуального руководства САП задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получения неправомерной выгоды содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.
По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов Украины.
По данным САП, установлена вероятная причастность двух народных избранников - Максима Полякова и Борислава Розенблатта. Эта операция проводилась в сотрудничестве с ФБР США.