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Суд разрешил Розенблату выезжать за пределы Киева и Житомира

Суд разрешил Розенблату выезжать за пределы Киева и Житомира

Киев  •  УНН

 • 15292 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Соломенский районный суд Киева разрешил народному депутату Борислава Розенблату выезжать за пределы Киева и Житомира. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь суда Яна Квитченко.

Пресс-секретарь рассказала, что Соломенский райсуд рассмотрел ходатайство адвоката Розенблатта об изменении меры пресечения.

"По результатам рассмотрения, ходатайство было удовлетворено частично - отменена обязанность, предусмотренное ч. 5 ст. 194 УПК, покладний на подозреваемого Розенблатта постановлением Соломенского районного суда, а именно не отлучаться из Киева и города Житомира без разрешения следователя, детектива, прокурора или суда. В другой части ходатайства было отказано", - процитировала решение суда Я.Квитченко.

Пресс-секретарь уточнили, что суд отменил только один обязанность возложена судом на Розенблатта. Таким образом, сейчас нардеп уже имеет право отлучаться из Киева и Житомира.

Как сообщал УНН, 20 октября суд возложил на Б.Розенблата новые обязанности сроком до 18 декабря.

В частности, обязал его сдать все паспорта для выезда за границу, не покидать Киев и Житомир без разрешения следователя прокурора, суда, не общаться с другими фигурантами и свидетелями в производстве. Также Розенблатта должен носить средство электронного контроля.

19 июня детективы НАБУ по процессуального руководства САП задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получения неправомерной выгоды содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов Украины.

По данным САП, установлена вероятная причастность двух народных избранников - Максима Полякова и Борислава Розенблатта. Эта операция проводилась в сотрудничестве с ФБР США.

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