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Суд дозволив проводити спеціальне розслідування стосовно Бакуліна

Суд дозволив проводити спеціальне розслідування стосовно Бакуліна

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. Печерський районний суд міста Києва дозволив проводити спеціальне досудове розслідування стосовно колишнього народного депутата, ексголови “Нафтогазу” Євгена Бакуліна. Про це передає УНН із посиланням на Реєстр судових рішень.

Відповідно до клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 42018000000000585 від 14.03.2018 р., де фігурує Балукін, суд надав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування стосовно оголошеного у розшук.

Відповідна ухвала суду з’явилася 9 вересня 2019 р. і підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення та не може бути оскаржена. Заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Нагадаємо, народного депутата з фракції партії “Опозиційний блок” Євгена Бакуліна щодо якого відкрито кримінальне провадження оголошено у розшук.

Як повідомляв УНН, досудовим розслідуванням встановлено, що Є.Бакулін з березня 2010 року ймовірно брав участь у злочинній організації, створеній Януковичем, що призвело до заволодіння особливо великими коштами при закупівлі нафтогазових вишок для ДАК “Чорноморнафтогаз”.

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