Суд дозволив допитати Порошенка у справі держзради Януковича через відеозв'язок (доповнено)

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Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. Оболонський районний суд Києва дозволив допитати в статусі свідка Президента України Петра Порошенка у режимі відеоконференції у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича, передає кореспондент УНН.

“Колегія суддів ухвалила: клопотання прокурора про допит свідка задовольнити. Доручити Адміністрації Президента підготувати приміщення для допиту свідка Порошенка Петра Олексійовича в режимі відеоконференції о 14:00”, — йдеться у рішенні суду.

Як повідомляв УНН, з відповідним клопотанням за підписом Адміністрації Президента сьогодні на початку судового засідання до суду звернулася сторона обвинувачення.

Нагадаємо, 21 лютого Оболонський районний суд Києва продовжить розгляд справи про державну зраду В.Януковича. На засіданні планується допит двох свідків сторони обвинувачення - Президента України Петра Порошенка і постійного представника України при ООН Володимира Єльченка.

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