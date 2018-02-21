Суд разрешил допросить Порошенко в деле госизмене Януковича через видеосвязь (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Оболонский районный суд Киева разрешил допросить в статусе свидетеля Президента Украины Петра Порошенко в режиме видеоконференции по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, передает корреспондент УНН.
“Коллегия судей постановила: ходатайство прокурора о допросе свидетеля удовлетворить. Поручить Администрации Президента подготовить помещение для допроса свидетеля Порошенко Петра Алексеевича в режиме видеоконференции в 14:00”, — говорится в решении суда.
Как сообщал УНН, с соответствующим ходатайством за подписью Администрации Президента сегодня в начале судебного заседания в суд обратилась сторона обвинения.
Напомним, 21 февраля районный суд Киева продолжит рассмотрение дела о государственной измене В.Януковича. На заседании планируется допрос двух свидетелей стороны обвинения — Президента Украины Петра Порошенко и постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко.