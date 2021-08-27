Суд дозволив будівництво скандальної одеської багатоповерхівки

“Суд встав на сторону забудовника у резонансній справі будівництва на проспекті Глушка... Ми не будемо здаватися і готуємо касаційну скаргу”, — написав Авдєєв.

Нагадаємо, місце забудови за адресою, проспект Глушко 17-а, раніше займав дитсадок. Будівництво затіяло ПП “Мода”, яке свого часу викупило будівлю саду, а в 2017-му році отримало в оренду на 49 років земельну ділянку під ним. Весною 2019 року дитсадок остаточно знесли, почалося будівництво 24-поверхового житлового комплексу. Місцеві жителі не раз виходили на акції протесту проти будівництва нового ЖК. Через робіт, за словами людей, в будинках по сусідству стали з’являтися тріщини.

Одесити звернулися в міський ДАБК, який восени 2019 року зупинив будівництво і визнав дозвіл на виконання робіт незаконними. Однак 14 червня в цьому році Одеський окружний адмінсуд частково задовольнив позов забудовника — приватного підприємства “Мода”, і дозволив забудову за адресою Глушко, 17-А.

Власник ПП “Мода” — Олександр Ойберман. У ЗМІ його називають бізнес-партнером відомого одеського підприємця Вадима Альперіна, що фігурує в ряді кримінальних проваджень, пов’язаних з контрабандою та спробою підкупу співробітника НАБУ.