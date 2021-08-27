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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 107501 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 124394 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 128234 просмотра

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 187778 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 138885 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 131240 просмотра

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Суд разрешил строительство скандальной одесской высотки

Суд разрешил строительство скандальной одесской высотки

Киев  •  УНН

 • 23138 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Иск одесского управления государственного архитектурно-строительного контроля о запрете на строительство скандальной одесской высотки на Глушко, 17-А отклонен Одесским пятым апелляционным административным судом. Об этом сообщил глава городского ГАСК Александр Авдеев на своей странице в Facebook.

“Суд встал на сторону застройщика по резонансному делу строительства на проспекте Глушко... Мы не будем сдаваться и готовим кассационную жалобу”, — написал Авдеев.

Напомним, место застройки по адресу, проспект Глушко 17-а, ранее занимал детсад. Стройку затеяло ЧП “Мода”, которое в свое время выкупило здание сада, а в 2017-м году получило в аренду на 49 лет земельный участок под ним. Весной 2019 года детсад окончательно снесли, началось строительство 24-этажного жилого комплекса. Местные жители не раз выходили на акции протеста против строительства нового ЖК. Из-за работ, по словам людей, в домах по соседству стали появляться трещины.

Одесситы обратились в городской ГАСК, который осенью 2019 года остановил стройку и признал разрешение на выполнение работ незаконными. Однако 14 июня в этом году Одесский окружной админсуд частично удовлетворил иск застройщика — частного предприятия “Мода”, и разрешил застройку по адресу Глушко, 17-А.

Владелец ЧП “Мода” — Александр Ойберман. В СМИ его называют бизнес-партнером известного одесского предпринимателя Вадима Альперина, фигурирующего в ряде уголовных производств, связанных с контрабандой и попыткой подкупа сотрудника НАБУ.

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