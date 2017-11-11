Суд арештував обвинуваченого у справі про вибух будинку в Іжевську
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Жовтневий районний суд Іжевська заарештував на два місяці Олександра Копитова, який звинувачується в скоєнні вибуху в житловому будинку з метою вбивства його мешканців, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Залишити Копитова під вартою на два місяці, до 10 січня 2018 року", - оголосив суддя.
За словами слідчого Євгена Китаєва, беручи до уваги особливо тяжкий характер інкримінованих злочинів, а також його спроби переховуватися, арешт є єдиним розумним запобіжним заходом.
Сам А.Копитов погодився з клопотанням слідства про арешт.
Нагадаємо, 9 листопада в російському Іжевську обвалилась частина житлового будинку з дев'ятого по перший поверх. Причиною вибуху став вибух газу.
В результаті обвалу загинуло вже семеро людей.
Встановлено, що обвинувачений А.Копитов проживав разом з матір'ю в квартирі, де був епіцентр руйнування. За версією слідства, мотивом злочину стала особиста неприязнь підозрюваного до сусідів.