Суд арестовал обвиняемого по делу взрыва жилого дома в Ижевске
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Октябрьский районный суд Ижевска арестовал на два месяца Александра Копытова, который обвиняется в совершении взрыва в жилом доме с целью убийства жильцов, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Оставить Копытова под стражей на два месяца, до 10 января 2018 года", - огласил судья.
По словам следователя Евгения Китаева, принимая во внимание особо тяжкий характер инкриминируемых преступлений, а также предпринятые им попытки скрыться, арест является единственной разумной мерой пресечения.
Сам А.Копытов согласился с ходатайством следствия об аресте.
Напомним, 9 ноября в российском Ижевске обвалилась часть жилого дома с девятого по первый этаж. Причиной взрыва стал взрыв газа.
В результате обвала погибло уже семь человек.
Установлено, что обвиняемый А.Копытов проживал вместе с матерью в квартире, где находился эпицентр разрушения. По версии следствия, мотивом преступления явилась личная неприязнь подозреваемого к соседям.