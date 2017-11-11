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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 71295 просмотра

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Суд арестовал обвиняемого по делу взрыва жилого дома в Ижевске

Суд арестовал обвиняемого по делу взрыва жилого дома в Ижевске

Киев  •  УНН

 • 8339 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Октябрьский районный суд Ижевска арестовал на два месяца Александра Копытова, который обвиняется в совершении взрыва в жилом доме с целью убийства жильцов, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Оставить Копытова под стражей на два месяца, до 10 января 2018 года", - огласил судья.

По словам следователя Евгения Китаева, принимая во внимание особо тяжкий характер инкриминируемых преступлений, а также предпринятые им попытки скрыться, арест является единственной разумной мерой пресечения.

Сам А.Копытов согласился с ходатайством следствия об аресте.

Напомним, 9 ноября в российском Ижевске обвалилась часть жилого дома с девятого по первый этаж. Причиной взрыва стал взрыв газа.

В результате обвала погибло уже семь человек.

Установлено, что обвиняемый А.Копытов проживал вместе с матерью в квартире, где находился эпицентр разрушения. По версии следствия, мотивом преступления явилась личная неприязнь подозреваемого к соседям.

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