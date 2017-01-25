Суд арештував жорсткі диски й сервери мобільних операторів у рамках справи В.Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України у рамках досудового розслідування кримінального провадження від 17 листопада 2016 року про створення злочинної організації у справі екс-президента України Віктора Януковича наклав арешт на жорсткі диски і сервери мобільних операторів, на яких міститься інформація у період з 18 січня по 16 березня 2014 року. Про це йдеться у рішеннях Печерського районного суду Києва, передає УНН.
В ухвалі зазначається, що до слідчого судді надійшло клопотання від прокурора Департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури про накладення арешту на всі носії інформації, зокрема на жорсткі диски, сервери, операторів мобільного зв’язку ПАТ “Укртелеком”, ПрАТ “МТС”, ТОВ “Лайфселл”, ТОВ “Тримоб”, на яких міститься інформація за період з 18 січня по 16 березня 2014 року. Йдеться про вхідні і вихідні дзвінки на території України, абонентські номери, місцезнаходження телефонних апаратів, азимуту та дистанцій до них під час телефонних з’єднань.
Таке клопотання, згідно з рішенням суду, подане Генпрокуратурою у межах досудового розслідування кримінального провадження від 17 листопада 2016 року за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255 (створення злочинної організації) ККУ.
У своєму клопотанні прокурор пояснив, що інформація про з’єднання абонентів за період з 18 січня по 16 березня 2014 року, якою володіють оператори телекомунікацій, має важливе значення для встановлення осіб, причетних до вчинення конкретних кримінальних правопорушень, свідків та інших обставин, які сприяють розкриттю злочинів.
Однак, підкреслив прокурор, мобільні оператори зберігають інформацію про з’єднання абонентів більше трьох років.
Прокурор зазначив, що на даний час орган досудового розслідування з об’єктивних причин не може визначитися із конкретним колом осіб, інформація про телефонні з’єднання яких буде мати значення для розслідування.
Крім того, відповідно до рішення, під час досудового розслідування досліджуються неправомірні дії стосовно учасників протестних акцій на всій території України.
“Варто зазначити, що у вказаних акціях брало участь понад 1 мільйон осіб, натомість зі сторони правоохоронних органів на припинення протестних акцій було задіяно лише представників підрозділів громадської безпеки понад 20 тисяч осіб. Діяльність членів вищих посадових осіб держави щодо організації протестних акцій поширювалася практично на всю територію України і в такій діяльності приймали участь в тій чи іншій мірі всі правоохоронні органи і більшість державних установ та організацій”, — йдеться у рішенні.
У зв’язку з цим слідчий суддя вирішив накласти арешт та заборонити будь-яким службовим та посадовим особам ПрАТ “МТС”, ТОВ “Лайфселл”, ТОВ “Тримоб”, ПАТ “Укртелеком” розпоряджатися всіма носіями інформації (жорсткі диски, сервера, тощо) в частині знищення, пошкодження, зміни, перетворення інформації за період з 18.01.2014 по 16.03.2014.