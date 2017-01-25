Суд арестовал жесткие диски и серверы мобильных операторов в рамках дела В.Януковича

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Киев • УНН

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КИЕВ. 25 января. УНН. Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины в рамках досудебного расследования уголовного производства от 17 ноября 2016 года о создании преступной организации в деле экс-президента Украины Виктора Януковича наложил арест на жесткие диски и серверы мобильных операторов, на которых содержится информация в период с 18 января по 16 марта 2014 года. Об этом говорится в решениях Печерского районного суда Киева, передает УНН.

В постановлении отмечается, что к следственному судье поступило ходатайство от прокурора Департамента специальных расследований Генпрокуратуры о наложении ареста на все носители информации, в частности на жесткие диски, серверы, операторов мобильной связи ОАО "Укртелеком", ЗАО "МТС", ООО "Лайфселл" ООО "ТриМоб", на которых содержится информация за период с 18 января по 16 марта 2014 года. Речь идет о входящих и исходящих звонках на территории Украины, абонентских номерах, местонахождении телефонных аппаратов, азимуте и ​​дистанции до них во время телефонных соединений.

Обращение, согласно решению суда, подано Генпрокуратурой в рамках досудебного расследования уголовного производства от 17 ноября 2016 г. по признакам правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.255 (создание преступной организации) УК.

В своем ходатайстве прокурор объяснил, что информация о соединении абонентов за период с 18 января по 16 марта 2014 года, которым владеют операторы телекоммуникаций, имеет важное значение для установления лиц, причастных к совершению конкретных уголовных преступлений, свидетелей и других обстоятельств, способствующих раскрытию преступлений.

Однако, подчеркнул прокурор, мобильные операторы сохраняют информацию о соединении абонентов более трех лет.

Прокурор отметил, что в настоящее время орган досудебного расследования по объективным причинам не может определиться с конкретным кругом лиц, информация о телефонных соединениях которых будет иметь значение для расследования.

Кроме того, согласно решению, во время досудебного расследования исследуются неправомерные действия в отношении участников протестных акций по всей территории Украины.

"Стоит отметить, что в указанных акциях участвовало более 1 млн человек, однако со стороны правоохранительных органов на прекращение акций протеста были задействованы только представители подразделений общественной безопасности более 20 тыс. человек. Деятельность членов высших должностных лиц государства по организации протестных акций распространялась практически на всю территорию Украины и в такой деятельности принимали участие в той или иной степени все правоохранительные органы и большинство государственных учреждений и организаций", - говорится в решении.

В связи с этим следственный судья решил наложить арест и запретить любым служебным и должностным лицам ЗАО "МТС", ООО "Лайфселл", ООО "ТриМоб", ПАО "Укртелеком" распоряжаться всеми носителями информации (жесткие диски, сервера и т.д.) в части уничтожения, повреждения, изменения, преобразования информации за период с 18.01.2014 по 16.03.2014.

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