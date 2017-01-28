Суд арештував в.о. голови правління ПАТ "ОГХК" і визначив заставу в розмірі 100 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. В.о. голови правління ПАТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія” обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів з альтернативою внесення застави в розмірі 100 млн грн. Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці НАБУ у Facebook, передає УНН.
Нагадаємо, 25 січня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП вручили в.о. голові правління ПАТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія” (100% належить державі) повідомлення про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.3. ст.27, ч.3 ст.28 (“Вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою”), ч.2 ст. 364 (“Зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки”) Кримінального кодексу України.