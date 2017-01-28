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Суд арестовал и.о. главы правления ПАО "ОГХК" и определил залог в размере 100 млн грн

Суд арестовал и.о. главы правления ПАО "ОГХК" и определил залог в размере 100 млн грн

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 января. УНН. И.о. главы правления ПАО "Объединенная горно-химическая компания" избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн. Об этом говорится в сообщении на официальной странице НАБУ в Facebook, передает УНН.

Напомним, 25 января детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП вручили и.о. главе правления ПАО "Объединенная горно-химическая компания" (100% принадлежит государству) сообщение о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3. ст.27, ч.3 ст.28 ("Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору"), ч.2 ст. 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия") Уголовного кодекса Украины.

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