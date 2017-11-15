Суд арештував співробітника МВС через смертельну ДТП на Стеценка

“Шевченківський районний суд задовольнив клопотання столичної прокуратури та обрав безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 35-річному водію за фактом ДТП на вулиці Стеценка”, — сказали у прес-службі.

Нагадаємо, 13 листопада сталася ДТП на вулиці Стеценка у столиці. За даними поліції, попередньо встановлено, що водій Mazda не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілями Mitsubishi та Nissan. У результаті аварії пасажир Mitsubishi отримав смертельні травми, а водій — із тілесними ушкодженнями госпіталізований у лікарню.

Через смертельну ДТП на вулиці Стеценка відкрито кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху.