Суд арештував співробітника МВС через смертельну ДТП на Стеценка
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Шевченківський районний суд Києва застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави співробітнику київського сервісного центру при МВС, який є учасником смертельної ДТП на вулиці Стеценка. Про це повідомили УНН у прес-службі прокуратури Києва.
“Шевченківський районний суд задовольнив клопотання столичної прокуратури та обрав безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 35-річному водію за фактом ДТП на вулиці Стеценка”, — сказали у прес-службі.
Нагадаємо, 13 листопада сталася ДТП на вулиці Стеценка у столиці. За даними поліції, попередньо встановлено, що водій Mazda не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілями Mitsubishi та Nissan. У результаті аварії пасажир Mitsubishi отримав смертельні травми, а водій — із тілесними ушкодженнями госпіталізований у лікарню.
Через смертельну ДТП на вулиці Стеценка відкрито кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху.