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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 37785 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 59578 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 67873 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 71291 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 59870 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 06:59 • 100680 просмотра

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Суд арестовал сотрудника МВД из-за смертельного ДТП на Стеценко

Суд арестовал сотрудника МВД из-за смертельного ДТП на Стеценко

Киев  •  УНН

 • 11783 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Шевченковский районный суд Киева применил меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога сотруднику киевского сервисного центра при МВД, является участником смертельного ДТП на улице Стеценко. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

"Шевченковский районный суд удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры и избрал безальтернативный мера пресечения в виде содержания под стражей 35-летнему водителю по факту ДТП на улице Стеценко", - сказали в пресс-службе.

Напомним, 13 ноября произошло ДТП на улице Стеценко в столице. По данным полиции, предварительно установлено, что водитель Mazda не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Mitsubishi и Nissan. В результате аварии пассажир Mitsubishi получил смертельные травмы, а водитель - с телесными повреждениями госпитализирован в больницу.

Через смертельное ДТП на улице Стеценко открыто уголовное производство о нарушении правил безопасности дорожного движения.

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