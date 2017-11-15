Суд арестовал сотрудника МВД из-за смертельного ДТП на Стеценко

"Шевченковский районный суд удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры и избрал безальтернативный мера пресечения в виде содержания под стражей 35-летнему водителю по факту ДТП на улице Стеценко", - сказали в пресс-службе.

Напомним, 13 ноября произошло ДТП на улице Стеценко в столице. По данным полиции, предварительно установлено, что водитель Mazda не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Mitsubishi и Nissan. В результате аварии пассажир Mitsubishi получил смертельные травмы, а водитель - с телесными повреждениями госпитализирован в больницу.

Через смертельное ДТП на улице Стеценко открыто уголовное производство о нарушении правил безопасности дорожного движения.