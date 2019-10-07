Суд арештував підозрюваного у вбивстві 14-річної дівчини на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Суд у Донецькій області взяв під варту чоловіка, який підозрюється у вбивстві 14-річної дівчини. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури в області.
"У Костянтинівському міськрайонному суді йому обрали запобіжний захід - 60 діб під вартою", - розповіли у прокуратурі.
Нагадаємо, за даними слідства, 15 вересня до поліції звернулася жителька Костянтинівки із заявою про зникнення доньки. Поліція разом з жителями понад 20 днів шукали дівчинку. У ході слідчих та розшукових заходів з'ясувалося, що у день зникнення дівчина доїхала на таксі до центра міста, де познайомилась зі своїм вбивцею. 39-річний чоловік пригостив її, заманив до водойми та завдав декілька ударів ножем у шию. Аби приховати сліди злочину, він заховав тіло дівчини в очереті у воді та прикрив гіллям, а ніж викинув у воду.
Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві. Ним виявився громадянин Молдови, раніше судимий за розбійний напад.