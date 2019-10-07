Суд арестовал подозреваемого в убийстве 14-летней девушки в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Суд в Донецкой области взял под стражу мужчину, который подозревается в убийстве 14-летней девушки. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры в области.
"В Константиновском районном суде ему избрали меру пресечения - 60 суток под стражей", - рассказали в прокуратуре.
Напомним, по данным следствия, 15 сентября в полицию обратилась жительница Константиновки с заявлением об исчезновении дочери. Полиция вместе с жителями более 20 дней искали девочку. В ходе следственных и розыскных мероприятий выяснилось, что в день исчезновения девушка доехала на такси до центра города, где познакомилась со своим убийцей. 39-летний мужчина угостил ее, заманил к водоему и нанес несколько ударов ножом в шею. Чтобы скрыть следы преступления, он спрятал тело девушки в камышах в воде и прикрыл ветками, а нож выбросил в воду.
Полицейские задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался гражданин Молдовы, ранее судимый за разбойное нападение.