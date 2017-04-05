Суд арештував організаторів чернігівського "центру реабілітації"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Приморський районний суд Одеси обрав усім затриманим організаторам "центру реабілітації наркозалежних" на Чернігівщині запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави, передає УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції України.
Затриманим зловмисникам повідомлено про підозру за ч.3 ст.146 ("незаконне позбавлення волі або викрадення людини") Кримінального кодексу України.
Розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснює поліція Автономної Республіки Крим і м.Севастополя.
Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили злочинну діяльність "центру реабілітації наркозалежних". Заклад функціонував на Чернігівщині. У ньому на момент прибуття працівників правоохоронних органів перебували близько 200 людей.
За словами Генерального прокурора України Юрія Луценка, цей заклад був зареєстрований у Чернігівській районній державній адміністрації, але не перебував на обліку як медзаклад чи профілактичний заклад. Його засновниками є жителі Києва. Зловмисники примусово вивозили постраждалих до закладу, де їх утримували силоміць і примушували працювати.
Як повідомляв УНН, 31 березня Генеральний прокурор України Ю.Луценко розповів подробиці справи про викрадення людей "центром реабілітації".