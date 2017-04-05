Суд арестовал организаторов черниговского "Центра реабилитации"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Приморский районный суд Одессы избрал всем задержанным организаторам "Центра реабилитации наркозависимых" в Черниговской области меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
Задержанным злоумышленникам сообщено о подозрении по ч.3 ст.146 ("Незаконное лишение свободы или похищение человека") Уголовного кодекса Украины.
Расследование по этому уголовному производству осуществляет полиция Автономной Республики Крым и г.Севастополя.
Напомним, ранее правоохранители разоблачили преступную деятельность "центра реабилитации наркозависимых". Заведение функционировало в Черниговской области. В нем на момент прибытия сотрудников правоохранительных органов находились около 200 человек.
По словам Генерального прокурора Украины Юрия Луценко, это заведение было зарегистрировано в Черниговской районной государственной администрации, но не пребывало на учете как медицинское или профилактическое учреждение. Его учредителями являются жители Киева. Злоумышленники принудительно вывозили пострадавших в заведение, где их удерживали силой и заставляли работать.
Как сообщал УНН, 31 марта Генеральный прокурор Украины Ю.Луценко рассказал подробности дела о похищении людей "центром реабилитации".