Суд арестовал организаторов черниговского "Центра реабилитации"

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 73715 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110226 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 168326 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123654 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121074 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114850 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105840 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107361 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103812 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 159055 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Суд арестовал организаторов черниговского "Центра реабилитации"

Суд арестовал организаторов черниговского "Центра реабилитации"

Киев  •  УНН

 • 12014 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Приморский районный суд Одессы избрал всем задержанным организаторам "Центра реабилитации наркозависимых" в Черниговской области меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Задержанным злоумышленникам сообщено о подозрении по ч.3 ст.146 ("Незаконное лишение свободы или похищение человека") Уголовного кодекса Украины.

Расследование по этому уголовному производству осуществляет полиция Автономной Республики Крым и г.Севастополя.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили преступную деятельность "центра реабилитации наркозависимых". Заведение функционировало в Черниговской области. В нем на момент прибытия сотрудников правоохранительных органов находились около 200 человек.

По словам Генерального прокурора Украины Юрия Луценко, это заведение было зарегистрировано в Черниговской районной государственной администрации, но не пребывало на учете как медицинское или профилактическое учреждение. Его учредителями являются жители Киева. Злоумышленники принудительно вывозили пострадавших в заведение, где их удерживали силой и заставляли работать.

Как сообщал УНН, 31 марта Генеральный прокурор Украины Ю.Луценко рассказал подробности дела о похищении людей "центром реабилитации".

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