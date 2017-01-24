Суд арештував організатора стрілянини на Рівненщині

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РІВНЕ-КИЇВ. 24 січня. УНН. Учора Рівненський міський суд обрав міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою 25-річному жителю Старого Села, що на Рокитнівщині. Він підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство, із застосуванням зброї) Кримінального кодексу України. Про це повідомили кореспонденту УНН у відділі комунікації управління НП у Рівненській області.

У ході досудового розслідування стало відомо, що в одному із розважальних закладів Старого Села між місцевими жителями, серед яких був і підозрюваний, виник конфлікт. Попередньою встановлено, що неприязні стосунки між “групами” чоловіків зав’язалися давно. До того ж, 25-річний старосілець і раніше потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення розбоїв на нанесення тілесних ушкоджень односельцям.

Близько 16 години 13 січня підозрюваний разом із двома товаришами 19-ти та 16-років із хуліганських мотивів здійснили три постріли із травматичного пістолета у двох односельців та завдали численних ударів битою. Після цього зловмисники втекли на позашляховику “BMW Х5”.

Їх на авто кинулися наздоганяти місцеві, яким вдалося зупинити “стрільців”, але після бійки ті втекли. Згодом у покинутому поблизу села Залав’я позашляховику правоохоронці вилучили близько 30 патронів до автомата Калашникова. А вже 15 січня рідний брат, вкотре виконуючи вказівки старшого, 25-річного, домовився із чотирма жителями Березнівського району та вирушив до помешкання 33-річного односельця, аби помститися за звернення до поліції.

Конфлікт із застосуванням зброї, який розгорівся 15 січня, у селі Старе Село, призвів до отримання вогнепальних поранень трьома жителями Березнівщини. Молодику, за вчинення хуліганства із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до семи років.

Як повідомляв УНН, перестрілка сталася 15 січня. Троє чоловіків отримали вогнепальне поранення. Версію розбірок за бурштин поліція відкинула.

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