Суд арестовал организатора стрельбы в Ровенской области

В ходе досудебного расследования стало известно, что в одном из развлекательных заведений Старого Села между местными жителями, среди которых был и подозреваемый, возник конфликт. Предварительно установлено, что неприязненные отношения между "группами" мужчин завязались давно. К тому же, 25-летний местный житель и ранее попадал в поле зрения правоохранителей за совершение разбоев и нанесение телесных повреждений односельчанам.

Около 16 часов 13 января подозреваемый вместе с двумя товарищами 19-ти и 16-лет из хулиганских побуждений совершили три выстрела из травматического пистолета в двух односельчан и нанесли многочисленные удары битой. После этого злоумышленники скрылись на внедорожнике "BMW Х5".

Их на авто бросились догонять местные, которым удалось остановить "стрелков", но после драки те скрылись. Впоследствии в заброшенном вблизи села Залавье внедорожнике правоохранители изъяли около 30 патронов к автомату Калашникова. А уже 15 января родной брат, выполняя указания старшего, 25-летнего, договорился с четырьмя жителями Березновского района и отправился в дом 33-летнего односельчанина, чтобы отомстить за обращение в полицию.

Конфликт с применением оружия, который разгорелся 15 января, в селе Старое Село, привел к получению огнестрельных ранений тремя жителями. Парню, за совершение хулиганства с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Как сообщал УНН, перестрелка произошла 15 января. Трое мужчин получили огнестрельное ранение. Версию разборок из-за янтаря полиция откинула.