Суд арестовал организатора стрельбы в Ровенской области

ukru
19:49 • 8627 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

15:33 • 101014 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 107598 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 105807 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 130171 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 112138 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 119637 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130047 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140166 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144524 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Разведывал данные о движении военной авиации: в Хмельницкой области задержали российского агента

Разведывал данные о движении военной авиации: в Хмельницкой области задержали российского агента

12 марта, 11:38 • 32704 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12 марта, 12:19 • 105223 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 102660 просмотра
USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

14:40 • 37594 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 73106 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

19:49 • 8627 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

15:33 • 101013 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 73106 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 102660 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 130170 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 135674 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 143973 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 148962 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 147566 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 151032 просмотра
Актуальное
Суд арестовал организатора стрельбы в Ровенской области

Суд арестовал организатора стрельбы в Ровенской области

Киев • УНН

 • 7146 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 24 января. УНН. Вчера Ровенский городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 25-летнему жителю Старого Села Рокитновского района. Он подозревается в совершении тяжкого преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением оружия) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщили корреспонденту УНН в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области.

В ходе досудебного расследования стало известно, что в одном из развлекательных заведений Старого Села между местными жителями, среди которых был и подозреваемый, возник конфликт. Предварительно установлено, что неприязненные отношения между "группами" мужчин завязались давно. К тому же, 25-летний местный житель и ранее попадал в поле зрения правоохранителей за совершение разбоев и нанесение телесных повреждений односельчанам.

Около 16 часов 13 января подозреваемый вместе с двумя товарищами 19-ти и 16-лет из хулиганских побуждений совершили три выстрела из травматического пистолета в двух односельчан и нанесли многочисленные удары битой. После этого злоумышленники скрылись на внедорожнике "BMW Х5".

Их на авто бросились догонять местные, которым удалось остановить "стрелков", но после драки те скрылись. Впоследствии в заброшенном вблизи села Залавье внедорожнике правоохранители изъяли около 30 патронов к автомату Калашникова. А уже 15 января родной брат, выполняя указания старшего, 25-летнего, договорился с четырьмя жителями Березновского района и отправился в дом 33-летнего односельчанина, чтобы отомстить за обращение в полицию.

Конфликт с применением оружия, который разгорелся 15 января, в селе Старое Село, привел к получению огнестрельных ранений тремя жителями. Парню, за совершение хулиганства с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Как сообщал УНН, перестрелка произошла 15 января. Трое мужчин получили огнестрельное ранение. Версию разборок из-за янтаря полиция откинула.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧППроисшествия

Обратиться по вопросам размещения рекламы