Суд арештував на два місяці закарпатців, яких затримали із вибухівкою

У прес-службі також відзначили, що одночасно суд у якості альтернативи визначив для підозрюваних розмір застави у розмірі 256 тис. гривень кожному.

“Рішення суду в частині розміру застави прокуратурою буде оскаржено”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 12 листопада 2017 року на парковці біля торгівельного центру у Дарницькому районі Києва правоохоронці вилучили в машині підозрюваних 6,5 кг вибухової речовини, виробленої на основі гексогену, та 10 електродетонаторів. Затриманим було оголошено про підозру за ст. 263 КК України.