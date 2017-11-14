Суд арештував на два місяці закарпатців, яких затримали із вибухівкою

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Дарницький райсуд Києва задовольнив клопотання Київської місцевої прокуратури №2 та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою двом чоловікам, затриманим із 6,5 кг вибухівки та боєприпасами, передає УНН із посиланням на прес-службу столичної прокуратури.

У прес-службі також відзначили, що одночасно суд у якості альтернативи визначив для підозрюваних розмір застави у розмірі 256 тис. гривень кожному.

“Рішення суду в частині розміру застави прокуратурою буде оскаржено”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 12 листопада 2017 року на парковці біля торгівельного центру у Дарницькому районі Києва правоохоронці вилучили в машині підозрюваних 6,5 кг вибухової речовини, виробленої на основі гексогену, та 10 електродетонаторів. Затриманим було оголошено про підозру за ст. 263 КК України.

Українські Національні Новини

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