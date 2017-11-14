Суд арестовал на два месяца закарпатцев, которых задержали со взрывчаткой
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Дарницкий райсуд Киева удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры №2 и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей двум мужчинам, задержанным с 6,5 кг взрывчатки и боеприпасами, передает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.
В пресс-службе также отметили, что одновременно суд в качестве альтернативы определил для подозреваемых размер залога в размере 256 тыс. гривен каждому.
"Решение суда в части размера залога прокуратурой будет обжаловано", - говорится в сообщении.
Напомним, 12 ноября 2017 года на парковке у торгового центра в Дарницком районе Киева правоохранители изъяли в машине подозреваемых 6,5 кг взрывчатого вещества, произведенного на основе гексогена, и 10 электродетонаторов. Задержанным было объявлено о подозрении по ст. 263 УК Украины.