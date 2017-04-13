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Суд арештував акції “Укртелекому” та “ТриМоба” - Ю.Луценко

Київ • УНН

 • 17608 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання Генеральної прокуратури України та наклав арешт на акції “Укртелекому” та “ТриМоба” у справі щодо виділення з бюджету за вказівкою колишнього президента України Віктора Януковича коштів на приватизацію “Укртелекому”. Про це написав на своїй сторінці у Facbook Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.

“Сьогодні Печерський суд з метою забезпечення державних інтересів та відшкодування збитків задовольнив клопотання ГПУ про накладення арешту на акції Укртелекому та ТриМобу”, — написав він.

Ю.Луценко нагадав, що Управлінням ГПУ з протидії ОЗУ розслідує кримінальне провадження про незаконне виділення за вказівкою В.Януковича 220 млн грн з державного бюджету України та приватизації 93% акцій Укртелекома за заниженою вартістю на 1,6 млрд грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Суд арештував жорсткі диски й сервери мобільних операторів у рамках справи В.Януковича

Як повідомляв УНН, В.Януковичу повідомлено про підозру у незаконному фінансуванні з державного бюджету коштів на будівництво виділеної лінії спеціального зв’язку, яка згідно із умовами приватизації ПАТ "Укртелеком", мала би будуватися за кошти того підприємства, яке приватизувало "Укртелеком", але була профінансована за держкошт у незаконний спосіб. Розтрата становить 220 мільйонів гривень.

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