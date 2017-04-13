Суд арестовал акции "Укртелекома" и "ТриМоба" - Ю.Луценко

"Сегодня Печерский суд в целях обеспечения государственных интересов и возмещения убытков удовлетворил ходатайство ГПУ о наложении ареста на акции Укртелекома и ТриМоба", - написал он.

Ю.Луценко напомнил, что Управление ГПУ по противодействию ОПГ расследует уголовное производство о незаконном выделении по указанию В.Януковича 220 млн грн из государственного бюджета Украины и приватизации 93% акций Укртелекома по заниженной стоимости на 1,6 млрд грн.

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Как сообщал УНН, В.Януковичу сообщено о подозрении в незаконном финансировании из государственного бюджета средств на строительство выделенной линии специальной связи, которая по условиям приватизации ОАО "Укртелеком", должна была строиться на средства того предприятия, которое приватизировало "Укртелеком", но была профинансирована за госсредства незаконным способом. Растрата составляет 220 000 000 гривен.