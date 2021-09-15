Субсидії на комуналку, дороги, медицина: на що нардепи витратять ще 40 млрд гривень

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"Давайте відразу визначимося, що держава, яка планує розвиватися, закладає дві основні статті, два напрямки - споживання і розвиток. Для нас було дуже важливо закрити або хоча б частково цілу низку соціальних питань - таких, як субсидії на оплату комуналки, зарплати військових, медицина, лікарні, зарплати шахтарям. Є такі статті, включити які у законопроект стало вже справою принципу. Це 282 млн гривень на компенсації на житло внутрішньо переміщеним особам, які захищали незалежність України. І 4 млн гривень - на завершення виплат грошової компенсації за житло учасникам Революції Гідності. Люди багато років чекали ці гроші. Держава обіцяла допомогу, президент взяв питання під свій контроль. Ми зобов'язані виконати обіцянки.

Другий блок - це напрямок розвитку. Ми не можемо дозволити собі тільки споживати, хоча саме на соціальні потреби піде левова частка коштів - понад 24 млрд. Але ми заклали і 15 млрд гривень на транспортну інфраструктуру. Держава повинна будувати - це робочі місця, податки і так далі", - сказав Арістов.

Деталі

На запитання УНН, чи є зараз запити від інших комітетів, які просять для себе якийсь обсяг фінансування, Арістов відповів, що подібні законопроекти - завжди компроміс думок, запитів міністерств, фракцій, депутатів, він будується з урахуванням президентських програм і завдань.

Додамо

За словами глави бюджетного комітету ВР, голосування за законопроект має відбутися в цьому місяці. "До вчорашнього дня, дня подачі законопроекту, завданням номер один було зробити це якомога в більш стислі терміни. Зазвичай у таких документів інші автори, але ми включилися в роботу, щоб прискорити всі процеси. У нас це вийшло. Законопроект зареєстрований 14 вересня, і сьогодні завдання номер один - проголосувати якомога раніше. В ідеалі, я хочу пройти шлях в максимально стислі терміни, щоб уже з середини жовтня люди, які чекають фінансової підтримки від держави, чекають субсидій, зарплат, покриття заборгованості по зарплатах і так далі, почали отримувати ці гроші. Це - законопроект, статус якого - максимально терміновий, "на вчора". Я сподіваюся, що члени Комітету ВРУ з питань бюджету та голови фракцій підтримають цей законопроект", - заявив він.

Контекст

Нагадаємо, в розпорядженні УНН виявився графік розгляду проекту про Державний бюджет України на 2022 рік, відповідно до глави 27 Регламенту Верховної Ради, який погодив глава парламенту. Але джерела говорять, що він може істотно змінюватися, якщо буде гальмуватися прийняття проекту бюджету країни на наступний рік.