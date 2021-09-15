Субсидии на коммуналку, дороги, медицина: на что нардепы потратят еще 40 млрд гривен

Цитата

“Давайте сразу определимся, что государство, которое планирует развиваться, закладывает две основных статьи, два направления - потребление и развитие. Для нас было очень важно закрыть или хотя бы частично целый ряд социальных вопросов - таких, как субсидии на оплату коммуналки, зарплаты военных, медицина, больницы, зарплаты шахтерам. Есть такие статьи, включить которые в законопроект стало уже делом принципа. Это 282 млн гривен на компенсации на жилье внутренне перемещенным лицам, которые защищали независимость Украины. И 4 млн гривен - на завершение выплат денежной компенсации за жилье участникам Революции Достоинства. Люди много лет ждали эти деньги. Государство обещало помощь, президент взял вопрос под свой контроль. Мы обязаны выполнить обещания.

Второй блок - это направление развития. Мы не можем позволить себе только потреблять, хотя именно на социальные нужды пойдет львиная доля средств - более 24 млрд. Но мы заложили и 15 млрд гривен на транспортную инфраструктуру. Государство должно строить - это рабочие места, налоги и так далее”, - сказал Аристов.

Детали

На вопрос УНН, есть ли сейчас запросы от других комитетов, которые просят для себя какой-то объем финансирования, Аристов ответил, что подобные законопроекты - всегда компромисс мнений, запросов министерств, фракций, депутатов, он строится с учетом президентских программ и задач.

Добавим

По словам главы бюджетного комитета ВР, голосование за законопроект должно состоятся в этом месяце. “До вчерашнего дня, дня подачи законопроекта задачей номер один было сделать это как можно в более сжатые сроки. Обычно у таких документов другие авторы, но мы включились в работу, чтобы ускорить все процессы. У нас это получилось. Законопроект зарегистрирован 14 сентября, и сегодня задача номер один - проголосовать как можно раньше. В идеале я хочу пройти путь в максимально сжатые сроки, чтобы уже с середины октября люди, которые ждут финансовой поддержки от государства, ждут субсидий, зарплат, покрытия задолженности по зарплатам и так далее, начали получать эти деньги. Это - законопроект, статус которого - максимально срочный, “на вчера”. Я надеюсь, что члены Комитета ВРУ по вопросам бюджета и главы фракций поддержат этот законопроект”, - заявил он.

Контекст

Напомним, в распоряжении УНН оказался график рассмотрения проекта о Государственном бюджете Украины на 2022 год, в соответствии с главой 27 Регламента Верховной Рады, который согласовал глава парламента. Но источники говорят, что он может существенно меняться, если будет тормозиться принятие проекта бюджета страны на следующий год.