Субсидии на коммуналку, дороги, медицина: на что нардепы потратят еще 40 млрд гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Народные депутаты предлагают внести поправки в государственный бюджет на 2021 год, увеличив его расходы практически на 40 млрд гривен. Законопроект авторства восьми народных депутатов от фракции "Слуга народа", в том числе ее главы Давида Арахамии и его заместителя Александра Корниенко зарегистрирован в парламенте под №6052. Глава бюджетного комитета Верховной Рады Юрий Аристов рассказал УНН, на что могут быть потрачены эти миллиарды.
Цитата
“Давайте сразу определимся, что государство, которое планирует развиваться, закладывает две основных статьи, два направления - потребление и развитие. Для нас было очень важно закрыть или хотя бы частично целый ряд социальных вопросов - таких, как субсидии на оплату коммуналки, зарплаты военных, медицина, больницы, зарплаты шахтерам. Есть такие статьи, включить которые в законопроект стало уже делом принципа. Это 282 млн гривен на компенсации на жилье внутренне перемещенным лицам, которые защищали независимость Украины. И 4 млн гривен - на завершение выплат денежной компенсации за жилье участникам Революции Достоинства. Люди много лет ждали эти деньги. Государство обещало помощь, президент взял вопрос под свой контроль. Мы обязаны выполнить обещания.
Второй блок - это направление развития. Мы не можем позволить себе только потреблять, хотя именно на социальные нужды пойдет львиная доля средств - более 24 млрд. Но мы заложили и 15 млрд гривен на транспортную инфраструктуру. Государство должно строить - это рабочие места, налоги и так далее”, - сказал Аристов.
Детали
На вопрос УНН, есть ли сейчас запросы от других комитетов, которые просят для себя какой-то объем финансирования, Аристов ответил, что подобные законопроекты - всегда компромисс мнений, запросов министерств, фракций, депутатов, он строится с учетом президентских программ и задач.
Добавим
По словам главы бюджетного комитета ВР, голосование за законопроект должно состоятся в этом месяце. “До вчерашнего дня, дня подачи законопроекта задачей номер один было сделать это как можно в более сжатые сроки. Обычно у таких документов другие авторы, но мы включились в работу, чтобы ускорить все процессы. У нас это получилось. Законопроект зарегистрирован 14 сентября, и сегодня задача номер один - проголосовать как можно раньше. В идеале я хочу пройти путь в максимально сжатые сроки, чтобы уже с середины октября люди, которые ждут финансовой поддержки от государства, ждут субсидий, зарплат, покрытия задолженности по зарплатам и так далее, начали получать эти деньги. Это - законопроект, статус которого - максимально срочный, “на вчера”. Я надеюсь, что члены Комитета ВРУ по вопросам бюджета и главы фракций поддержат этот законопроект”, - заявил он.
Контекст
Напомним, в распоряжении УНН оказался график рассмотрения проекта о Государственном бюджете Украины на 2022 год, в соответствии с главой 27 Регламента Верховной Рады, который согласовал глава парламента. Но источники говорят, что он может существенно меняться, если будет тормозиться принятие проекта бюджета страны на следующий год.