Створено новий вид алкоголю, зроблений з "відходів" сиру тофу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У Національному університеті Сінгапуру створили алкогольний напій із сироватки, яка залишається від виробництва сиру тофу. Про це повідомляє The Drinks Business, передає УНН.
Новий алкогольний напій отримав назву "sachi", що дослівно означає "блаженство".
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Виробництво напою займає три тижні. Співробітники університету кажуть, що напій нагадує за смаком саке - традиційний японський міцний алкоголь на основі рису. Міцність нового виду алкоголю не уточнюється.
Тепер учені шукають алкогольні компанії, які були б зацікавлені у виробництві sachi.
Як повідомляв УНН, українські алкогольні бренди завоювали золоті нагороди в США.