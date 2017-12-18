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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 28103 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 13592 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 102027 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 103908 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 119045 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103920 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106265 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112846 просмотра

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10 марта, 00:20 • 117274 просмотра

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Создан новый вид алкоголя, сделанный из "отходов" сыра тофу

Создан новый вид алкоголя, сделанный из "отходов" сыра тофу

Киев  •  УНН

 • 9847 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Национальном университете Сингапура создали алкогольный напиток из сыворотки, которая остается от производства сыра тофу. Об этом сообщает The Drinks Business, передает УНН.

Новый алкогольный напиток получил название "sachi", что дословно означает "блаженство".

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Производство напитка занимает три недели. Сотрудники университета говорят, что напиток напоминает по вкусу сакэ — традиционный японский крепкий алкоголь на основе риса. Крепость нового вида алкоголя не уточняется.

Теперь ученые ищут алкогольные компании, которые были бы заинтересованы в производстве sachi.

Как сообщал УНН, украинские алкогольные бренды завоевали золотые награды в США.

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