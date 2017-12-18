Создан новый вид алкоголя, сделанный из "отходов" сыра тофу
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Национальном университете Сингапура создали алкогольный напиток из сыворотки, которая остается от производства сыра тофу. Об этом сообщает The Drinks Business, передает УНН.
Новый алкогольный напиток получил название "sachi", что дословно означает "блаженство".
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Производство напитка занимает три недели. Сотрудники университета говорят, что напиток напоминает по вкусу сакэ — традиционный японский крепкий алкоголь на основе риса. Крепость нового вида алкоголя не уточняется.
Теперь ученые ищут алкогольные компании, которые были бы заинтересованы в производстве sachi.
Как сообщал УНН, украинские алкогольные бренды завоевали золотые награды в США.