Создан новый вид алкоголя, сделанный из "отходов" сыра тофу

Новый алкогольный напиток получил название "sachi", что дословно означает "блаженство".

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Производство напитка занимает три недели. Сотрудники университета говорят, что напиток напоминает по вкусу сакэ — традиционный японский крепкий алкоголь на основе риса. Крепость нового вида алкоголя не уточняется.

Теперь ученые ищут алкогольные компании, которые были бы заинтересованы в производстве sachi.

Как сообщал УНН, украинские алкогольные бренды завоевали золотые награды в США.