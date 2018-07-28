Створення єдиної помісної церкви стане справою кожного - Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Створення єдиної помісної церкви не буде простим, але це стане справою кожного, незалежно від релігійних, національних чи інших ознак. Про це у Twitter написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.
"Створення єдиної помісної церкви не буде простим, але це стане справою кожного, незалежно від релігійних, національних чи інших ознак. Це більше ніж політика, це наша духовна незалежність та ідентичність", - написав Клімкін.
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Міністр також закликав поміркувати, що кожен може для цього зроботи, а не судити відсторонено.
Раніше Вселенський патріарх заявив, що Україна не є канонічною територією РПЦ.
Додамо, що у Константинополі також підтвердили прагнення України отримати автокефалію.