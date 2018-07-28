Создание единой поместной церкви станет делом каждого - Климкин
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Создание единой поместной церкви не будет простым, но это станет делом каждого, независимо от религиозных, национальных или иных признаков. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.
"Создание единой поместной церкви не будет простым, но это станет делом каждого, независимо от религиозных, национальных или иных признаков. Это больше чем политика, это наша духовная независимость и идентичность", - написал Климкин.
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Министр также призвал подумать, что каждый может для этого сделать, а не судить отстраненно.
Ранее Вселенский патриарх заявил, что Украина не является канонической территорией РПЦ.
Добавим, что в Константинополе также подтвердили стремление Украины получить автокефалию.