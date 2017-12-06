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Створення Служби фінансових розслідувань затягується - Мінфін

Створення Служби фінансових розслідувань затягується - Мінфін

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Створення служби фінансових розслідувань затягується, а без її роботи обмежується функціонування всієї системи. Про це заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк на зустрічі з бізнесом щодо функціонування системи ризиків з ПДВ, передає кореспондент УНН.

“Відсутність служби фінансових розслідувань призводить до того, що немає органу, на який можна покластися, а це, в свою чергу, обмежує функціонування системи. Порушники, які крадуть мільярди, мають бути притягнуті до відповідальності. Але, як ми бачимо, створення служби затягується”, — заявив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Раді регіонального розвитку представили концепцію Служби фінрозслідувань

Нагадаємо, законопроект про Службу фінансових розслідувань обговорений з МВФ.

Як повідомляв УНН, у Міністерстві юстиції сподівались на ухвалення закону про службу фінансових розслідувань цієї осені.

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