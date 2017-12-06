Создание Службы финансовых расследований затягивается - Минфин

"Отсутствие службы финансовых расследований приводит к тому, что нет органа, на который можно положиться, а это, в свою очередь, ограничивает функционирование системы. Нарушители, которые воруют миллиарды, должны быть привлечены к ответственности. Но, как мы видим, создание службы затягивается", - заявил он.

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Напомним, законопроект о Службе финансовых расследований обсужден с МВФ.

Как сообщал УНН, в Министерстве юстиции надеялись на принятие закона о службе финансовых расследований этой осенью.