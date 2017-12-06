Создание Службы финансовых расследований затягивается - Минфин
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Создание службы финансовых расследований затягивается, а без ее работы ограничивается функционирование всей системы. Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк на встрече с бизнесом по функционированию системы рисков по НДС, передает корреспондент УНН.
"Отсутствие службы финансовых расследований приводит к тому, что нет органа, на который можно положиться, а это, в свою очередь, ограничивает функционирование системы. Нарушители, которые воруют миллиарды, должны быть привлечены к ответственности. Но, как мы видим, создание службы затягивается", - заявил он.
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Напомним, законопроект о Службе финансовых расследований обсужден с МВФ.
Как сообщал УНН, в Министерстве юстиции надеялись на принятие закона о службе финансовых расследований этой осенью.