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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 1873 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Создание Службы финансовых расследований затягивается - Минфин

Создание Службы финансовых расследований затягивается - Минфин

Киев  •  УНН

 • 18677 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Создание службы финансовых расследований затягивается, а без ее работы ограничивается функционирование всей системы. Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк на встрече с бизнесом по функционированию системы рисков по НДС, передает корреспондент УНН.

"Отсутствие службы финансовых расследований приводит к тому, что нет органа, на который можно положиться, а это, в свою очередь, ограничивает функционирование системы. Нарушители, которые воруют миллиарды, должны быть привлечены к ответственности. Но, как мы видим, создание службы затягивается", - заявил он.

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Напомним, законопроект о Службе финансовых расследований обсужден с МВФ.

Как сообщал УНН, в Министерстве юстиции надеялись на принятие закона о службе финансовых расследований этой осенью.

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