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Студенту, який за тисячу гривень облив фарбою пам’ятник Бандери у Львові, дали випробувальний термін

Київ • УНН

 • 17884 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Галицький районний суд міста Львова виніс вирок одному зі студентів, який облив фарбою пам'ятник лідеру ОУН Степану Бандері у Львові. Хлопцеві призначили чотири роки ув’язнення, однак звільнили від покарання з випробувальним терміном. Про це УНН повідомляє з посиланням на рішення суду.

Студенту, який за тисячу гривень облив фарбою пам’ятник Бандери у Львові, дали випробувальний термін

Цитата

Так, суд затвердив угоду від 31 березня 2021 року між прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону Зінчуком Р.В. та обвинуваченим про визнання винуватості за ч.3 ст. 297 КК України.

“Визнати (студента-ред.) винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 297 КК України. Призначити (студенту —ред.) узгоджене сторонами угоди покарання за ч. 3 ст. 297 КК України у виді чотирьох років позбавлення волі”, — йдеться в рішенні суду.

Окрім того, на підставі ст.75 КК України суд звільнив його від призначеного покарання у виді чотирьох років позбавлення волі, якщо він протягом двохрічного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки, передбачені п.п.1, 2 ч.1, ч.4 ст. 76 КК України, а саме:
• періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
• повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Що було раніше

5 лютого цього року пам’ятник Степану Бандері у Львові облили фарбою.

11 лютого поліція затримала двох студентів, які облили фарбою пам’ятник лідеру ОУН Степану Бандері у Львові.

Доповнення

Після відкриття у 2007 році пам’ятник Степану Бандері у Львові перебував під цілодобовою охороною, однак згодом охорону правоохоронців було припинено, на площі біля пам’ятника встановили відеокамери.

Представники місцевої влади, утім, на тлі акту вандалізму, закликали відновити патрулювання біля пам’ятника.

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