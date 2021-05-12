Студенту, который за тысячу гривен облил краской памятник Бандеры во Львове, дали испытательный срок
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Галицкий районный суд Львова вынес приговор одному из студентов, который облил краской памятник лидеру ОУН Степану Бандере во Львове. Парню назначили четыре года заключения, однако освободили от наказания с испытательным сроком. Об этом УНН сообщает со ссылкой на решение суда.
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Так, суд утвердил соглашение от 31 марта 2021 года между прокурором Львовской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона Зинчуком Р.В. и обвиняемым о признании виновности по ч.3 ст. 297 УК Украины.
"Признать (студента - ред.) виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 297 УК Украины. Назначить (студенту - ред.) согласованное сторонами соглашения наказание по ч. 3 ст. 297 УК Украины в виде четырех лет лишения свободы", - говорится в решении суда.
Кроме того, на основании ст.75 УК Украины суд освободил его от наказания в виде четырех лет лишения свободы, если он в течение двухлетнего испытательного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности, предусмотренные п.п.1, 2 ч.1, ч.4 ст. 76 УК Украины, а именно:
• периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;
• сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы.
Что было раньше
5 февраля этого года памятник Степану Бандере во Львове облили краской.
11 февраля полиция задержала двух студентов, облили краской памятник лидеру ОУН Степану Бандере во Львове.
Дополнение
После открытия в 2007 году памятник Степану Бандере во Львове находился под круглосуточной охраной, однако впоследствии охрану правоохранителей было прекращено, на площади возле памятника установили видеокамеры.
Представители местной власти, впрочем, на фоне акта вандализма, призвали восстановить патрулирование возле памятника.