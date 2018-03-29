Студентський гуртожиток горів посеред ночі у Хмельницькому
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Під час гасіння пожежі у гуртожитку Хмельницького торгівельно-економічного коледжу, яка сталася в ночі, рятувальниками врятовано 27 та евакуйовано 77 студентів. Про це повідомила прес-служба ДСНС, передає УНН.
Так, 29 березня о 01:54 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що в м. Хмельницький по вул. Тернопільська виникла пожежа в одній із кімнат 4-ти поверхового гуртожитку Хмельницького торгівельно-економічного коледжу. За підвищеним номером виклику на місце події було направлено пожежно-рятувальні підрозділи 1-го державного пожежно-рятувального загону.
Під час розвідки та гасіння пожежі спільно із адміністрацією гуртожитку рятувальники врятували за допомогою механічних драбин 27 та евакуювали 77 дітей. Автобусами Головного управління ДСНС та одного з хмельницьких комунальних підприємств, 104 студентів доставлено і тимчасово відселено до Хмельницького торговельно-економічного коледжу по вул. Кам’янецька, 114.
Пожежу локалізовано о 02:03 на площі 17 м.кв та ліквідовано о 02:14. До ліквідації пожежі залучалось 4 одиниці техніки та 16 чоловік особового складу.
Причина пожежі встановлюється. Завдяки оперативним діям рятувальників на пожежі ніхто не постраждав.
Нагадаємо, у столиці України сталася пожежа біля станції метро “Лівобережна”, через це станція була зачинена на вхід та вихід.