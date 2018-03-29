Студенческое общежитие горело посреди ночи в Хмельницком

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КИЕВ. 29 марта. УНН. Во время тушения пожара в общежитии Хмельницкого торгово-экономического колледжа, который произошел ночью, пожарниками спасены 27 и эвакуированы 77 студентов. Об этом сообщила пресс-служба ГоСЧС, передает УНН.

Так, 29 марта в 1:54 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в г. Хмельницкий по ул. Тернопольская возник пожар в одной из комнат 4-этажного общежития Хмельницкого торгово-экономического колледжа. По повышенному номеру вызова на место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения 1-го государственного пожарно-спасательного отряда.

Во время разведки и тушения пожара совместно с администрацией общежития спасатели спасли с помощью механических лестниц 27 и эвакуировали 77 детей. Автобусами Главного управления ГоСЧС и одного из хмельницких коммунальных предприятий, 104 студентов были доставлены и временно отселены в Хмельницкий торгово-экономический колледж по ул. Каменецкая, 114.

Пожар локализован в 2:03 на площади 17 кв.м и ликвидирован в 2:14. К ликвидации пожара привлекалось 4 единицы техники и 16 человек личного состава.

Причина пожара устанавливается. Благодаря оперативным действиям спасателей на пожаре никто не пострадал.

Напомним, в столице Украины произошел пожар возле станции метро "Левобережная", поэтому станция была закрыта на вход и выход.

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