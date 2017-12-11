Студенти в Одесі “замінували” відділення банку
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 11 грудня. УНН. Правоохоронці Одеси затримали псевдомінерів, які повідомили про замінування відділення ПриватБанку. Про це на своїй сторінці у Facebook написав начальник ГУНП в Одеській області Дмитро Головін, передає кореспондент УНН.
“Перевірка відділення (банку - ред.) не виявила нічого небезпечного, проте дякуючи спільній операції УСБУ та Нацполіції вдалось встановити цілу компанію осіб напідпитку, що так невдало пожартувала, при чому це хлопці юного віку, студенти”, — зазначив Д.Головін.
Наразі вирішується питання про притягнення затриманих до кримінальної відповідальності.
Як повідомляв УНН, київського "мінера" столичного метро засудили до 4 років ув'язнення.