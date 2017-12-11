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Студенти в Одесі “замінували” відділення банку

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 11 грудня. УНН. Правоохоронці Одеси затримали псевдомінерів, які повідомили про замінування відділення ПриватБанку. Про це на своїй сторінці у Facebook написав начальник ГУНП в Одеській області Дмитро Головін, передає кореспондент УНН

“Перевірка відділення (банку - ред.) не виявила нічого небезпечного, проте дякуючи спільній операції УСБУ та Нацполіції вдалось встановити цілу компанію осіб напідпитку, що так невдало пожартувала, при чому це хлопці юного віку, студенти”, — зазначив Д.Головін.

Наразі вирішується питання про притягнення затриманих до кримінальної відповідальності.

Як повідомляв УНН, київського "мінера" столичного метро засудили до 4 років ув'язнення.

Українські Національні Новини

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