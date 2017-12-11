Студенты в Одессе "заминировали" отделение банка

"Проверка отделения (банка - ред.) не обнаружила ничего опасного, однако благодаря совместной операции УСБУ и Нацполиции удалось установить целую компанию людей навеселе, которая так неудачно пошутила, причем это ребята юного возраста, студенты", - отметил Д.Головин.

Сейчас решается вопрос о привлечении задержанных к уголовной ответственности.

Как сообщал УНН, киевского "минера" столичного метро приговорили к 4 годам заключения.