Студенты в Одессе "заминировали" отделение банка
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 11 декабря. УНН. Правоохранители Одессы задержали псевдоминеров, которые сообщили о заминировании отделения ПриватБанка. Об этом на своей странице в Facebook написал начальник ГУНП в Одесской области Дмитрий Головин, передает корреспондент УНН.
"Проверка отделения (банка - ред.) не обнаружила ничего опасного, однако благодаря совместной операции УСБУ и Нацполиции удалось установить целую компанию людей навеселе, которая так неудачно пошутила, причем это ребята юного возраста, студенты", - отметил Д.Головин.
Сейчас решается вопрос о привлечении задержанных к уголовной ответственности.
Как сообщал УНН, киевского "минера" столичного метро приговорили к 4 годам заключения.