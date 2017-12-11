Студенты в Одессе "заминировали" отделение банка

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 1845 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 15149 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 95143 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 109428 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 129824 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106295 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107981 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113202 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117415 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123199 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Студенты в Одессе "заминировали" отделение банка

Студенты в Одессе "заминировали" отделение банка

Киев  •  УНН

 • 10913 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 11 декабря. УНН. Правоохранители Одессы задержали псевдоминеров, которые сообщили о заминировании отделения ПриватБанка. Об этом на своей странице в Facebook написал начальник ГУНП в Одесской области Дмитрий Головин, передает корреспондент УНН.

"Проверка отделения (банка - ред.) не обнаружила ничего опасного, однако благодаря совместной операции УСБУ и Нацполиции удалось установить целую компанию людей навеселе, которая так неудачно пошутила, причем это ребята юного возраста, студенты", - отметил Д.Головин.

Сейчас решается вопрос о привлечении задержанных к уголовной ответственности.

Как сообщал УНН, киевского "минера" столичного метро приговорили к 4 годам заключения.

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